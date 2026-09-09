il recupero

Inter: niente Udinese, ma Dimarco e Spence puntano al rientro prima della sosta

I due esterni nerazzurri a disposizione di Chivu per il match contro la Roma del 19 settembre

09 Set 2026 - 11:30
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Obiettivo Roma per Dimarco e Spence. Niente Udinese quindi per i due esterni dell'Inter, ma possibile rientro per il primo ed esordio per il secondo all'Olimpico il 19 settembre contro la squadra di Gasperini. Non è un verdetto definitivo, ma è lo scenario al momento più probabile. Per Dimarco, alle prese con la lieve distorsione al ginocchio che lo ha costretto a saltare il match col Real, dovrebbe infatti prevalere ancora la cautela: il problema non è grave, ma vuoi per la delicatezza dell'articolazione vuoi per la profondità della rosa nerazzurra, tutto porta a pensare che Chivu vorrà preservarlo anche contro l'Udinese, lunedì prossimo. Carlos Augusto assicura le più ampie garanzie, Luis Henrique può all'occorrenza anche essere utilizzato a sinistra.

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Per Spence, invece, resta da completare il processo di riatletizzazione: l'inglese, anche per un problema muscolare post Mondiale, non si è ancora visto: con i friulani ci potrebbe scappare la convocazione, per l'esordio resta tuttavia più verosimile l'appuntamento coi giallorossi. Le ottime prestazioni di Diouf e la duttilità del già menzionato Luis Henrique consentono di non dover forzare i tempi.

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