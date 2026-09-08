REAL MADRID-INTER 2-1

Champions League: l’Inter attacca il Real Madrid, ma perde 2-1: non basta Carlos Augusto, fatali i gravi errori di Jones e Martinez

Doccia gelata per Chivu contro Mourinho: Mbappé e Valverde ringraziano i nerazzurri e fanno felice il Bernabeu

08 Set 2026 - 23:01
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Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid la League Phase di Champions League dell’Inter. I ragazzi di Chivu cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho al Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. I nerazzurri approcciano bene la gara e provano a spaventare subito Courtois sia con Thuram che con Lautaro, ma al primo attacco madridista si ritrovano a inseguire. Jones perde un sanguinoso pallone sulla propria trequarti campo, Bisseck buca l’intervento riparatore e Mbappé trafigge Martinez al 14’. Calhanoglu scalda quindi i guantoni di Courtois calciando un missile su punizione dal limite dell’area del Real, mentre Pavard è provvidenziale in chiusura su Vinicius, lanciato a rete. Al 23’ è però la clamorosa papera di Martinez a spalancare le porte al 2-0 del Madrid: il portiere nerazzurro rischia un dribbling sull’aggressione di Valverde, ma sbaglia completamente la giocata e finisce con l’essere beffato dall’uruguagio. Dalla parte opposta, è invece Jones a scheggiare la traversa al 36’, prima del doppio salvataggio di Martinez su Mbappé e Bellingham nel recupero del primo tempo, con l’ex Milan Brahim Diaz che colpisce poi l’esterno del palo. In avvio di ripresa è sempre Courtois a stoppare il tentativo di Jones, mentre Bellingham pecca di superbia al 58’ e si divora il tris per i Blancos a porta vuota, dopo una spettacolare giocata di Brahim Diaz. Martinez para poi il tiro di Mbappé, con il Real che inizia a specchiarsi troppo e a sprecare varie chance in contropiede: a colpire è allora l’Inter. Lautaro costruisce con Bisseck sulla destra e serve poi a centro area un assist che Carlos Augusto tramuta in gol. Nel finale, Diomandé impegna nuovamente Martinez, mentre Courtois è decisivo sul sinistro di Mkhitaryan al 90’. Il triplice fischio ufficializza, dunque, il 2-1 finale a favore del Real Madrid, che infligge così la prima sconfitta all’Inter in questa Champions League.

IL TABELLINO
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold (79’ Tchouameni), Valverde, Bellingham; Diaz (79’ Diomandé), Mbappé (93’ Carlos Espi), Vinicius (87’ Carreras). A disposizione: Lunin, Sergio Mestre, Endrick, Rudiger, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Mario Rivas. Allenatore: Mourinho

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard (46’ Stones), Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella (60’ Sucic), Calhanoglu (60’ Zielinski), Jones, Carlos Augusto (83’ Mkhitaryan); Thuram (60’ Bonny), Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Akanji. Allenatore: Chivu

Arbitro: Oliver (Ing)
Marcatori: 14’ Mbappé (R), 23’ Valverde (R), 77’ Carlos Augusto (I)
Ammoniti: Calhanoglu (I), Lautaro (I), Huijsen (R), Bisseck (I)

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