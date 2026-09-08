Inter, Chivu: "Questa partita mi dà fiducia per il futuro. A Mourinho voglio un gran bene"

"Martinez? A me interessa la reazione, Pepo ha avuto una reazione di alto livello, ha fatto salvataggi importanti. Mi interessa la reazione, l'orgoglio, la personalità. Mi interessa quello", ha proseguito Chivu rispondendo alla domanda sull'erroraccio del portiere nerazzurro. "Perché ho tolto Carlos Augusto? Non ce la faceva più, era molto stanco. Sono contento di entrambi gli esterni. Carlos Augusto ha messo in difficoltà Denzel e Diouf secondo me ha fatto una partita veramente importante contro uno dei migliori terzini al mondo. E ha fatto bene anche in fase difensiva. Oggi posso dirlo: abbiamo fatto una grande partita che mi dà grande fiducia per il futuro".



Su Mourinho: "Voglio un bene della Madonna a Mourinho, per la fiducia che mi ha dato in momenti difficili anche umanamente. Gli voglio un sacco di bene, gli auguro al meglio per questa nuova avventura".