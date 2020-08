Inter "estrema" con sprazzi di Eriksen: così si battono tensioni e digiuno

L'ANALISI

Vincere è l'unico modo per cancellare tensioni e polemiche e l'Inter sembra aver imparato la lezione. In un periodo in cui si parla solo delle "sparate" di Conte e degli interrogativi sul suo futuro, i nerazzurri hanno trasferito in Europa quanto di buono avevano fatto nel finale di campionato. Inter-Getafe: la sfida in fotogallery

































































































Ma sono Handanovic e i suoi compagni di reparto le fondamenta su cui si basa questa Inter. Sarà stato anche fortunato, ma da ben cinque gare il portiere sloveno è imbattuto. Nonostante i rigori contro: in Europa League su quattro penalty affrontati, tre sono stati parati e uno è stato calciato fuori. E, si sa, se non si prende gol, è difficile perdere...

Certo, il Getafe non ha rappresentato un ostacolo troppo complicato da superare, ma l'impressione è che questa Inter possa davvero andare sino in fondo. Forse senza entusiasmare, ma mettendo in campo tutto il carattere del suo allenatore. Poi ci sarà tempo per regolare i conti, magari davanti a un trofeo, evento che manca ormai da quasi dieci anni (Coppa Italia 2011).

