Coppa Italia, Sinner: "Andrò allo stadio per Milan-Bologna, mi è mancato"

Jannik Sinner, tifoso rossonero, ha parlato di calcio dopo la vittoria su Cerundolo agli Internazionali d'Italia: "Andrò all'Olimpico per Milan-Bologna (finale di Coppa Italia, ndr). Ho deciso di giocare a tennis a 14 anni, se non sei nel mondo del tennis per due o tre mesi va bene, non è la cosa che vorrei fare ma lo accetti. Ma sono una persona cui piace vedere altri sport, ho sofferto non andare allo stadio, così come alla Milano-Sanremo (per l'amico Giulio Ciccone, ndr) o vedere il pilota Antonio (Giovinazzi, ndr). Ormai è passato e ora mi godo questo momento".