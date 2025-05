Inter: obiettivo Lazio per Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. Lautaro si prende più tempo

Nessun rimpianto, ma meglio non avere rimorsi. In questo caso almeno. L'Inter non intende certo abdicare a cuor leggero, se vincerà poi il Napoli - arbitro del proprio destino tricolore - sarà perché se lo sarà meritato. Ma sulla strada che porta alla finale di Monaco occorre prestare la massima attenzione ai minimi particolari. Tradotto: per la Champions non si corrono rischi, chi deve recuperare può e deve prendersi tutto il tempo possibile per farlo. Concetto che per Mkhitaryan, Pavard e Frattesi, risparmiati per la trasferta di Torino, è temporalmente molto limitato: tutti e tre rientreranno a breve, già da settimana prossima dovrebbero riaggregarsi al gruppo. Gestione muscolare e ripresa atletica per arrivare al top per fine maggio: discorso in realtà estendibile all'intera rosa, per cui da qui a fine campionato le rotazioni saranno una costante, indipendentemente dai risultati del Napoli.