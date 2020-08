Inter, Conte soddisfatto: "Vittoria sporca che mi piace. Brava la società con Sanchez"

Getafe battuto 2-0 e primo ostacolo in Europa League superato. L'Inter di Antonio Conte si è qualificata ai quarti di finale della competizione: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha commentato il tecnico nerazzurro nel post partita -, sono partiti forte e hanno avuto qualche occasione in mischia e su palle sporche. Dopo noi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo avuto diverse palle per segnare. E' stata una vittoria sporca, nel momento in cui ci si doveva sporcare lo abbiamo fatto e questo per me è molto positivo. I ragazzi sono cresciuti nella grinta e nella lotta. Andare avanti in Europa per noi è anche un modo per fare esperienza, queste sono sfide importanti. Sono contento della prestazione".