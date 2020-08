Inter, Marotta dribbla la grana Conte: "Tutti abbiamo obiettivi comuni"

DINAMICHE NERAZZURRE

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima della sfida contro il Getafe: "Sabato si è concluso un campionato anomalo per le difficoltà causate dalla pandemia - ha commentato -. Stasera apriamo un altro capitolo come l'Europa League, vogliamo onorare la maglia e avvicinarci il più possibile alla vittoria. Dobbiamo rispettare le linee guida e gli obiettivi che la proprietà ci ha dato". A tenere banco è lo sfogo di Conte dopo la partita di Bergamo: "Siamo tutti concentrati sul presente. Antonio ha rilasciato dichiarazioni esplicite nei giorni scorsi, atteniamoci a quanto ha detto sulla sua volontà di portare avanti un progetto".

"Nel mondo del calcio queste dinamiche fanno parte del gioco - ha proseguito Marotta rispondendo alla sorpresa per le parole del tecnico -. Ora davvero serve restare concentrati sulla partita con il Getafe perché è importante questa serata per il futuro dell'Inter".

"Tutte le componenti della società - che ha parlato con Conte - hanno obiettivi comuni, cioè regalare ai tifosi grandi soddisfazioni. C'è unità di intenti e in questi giorni ci siamo preparati al meglio". Marotta non è voluto tornare sulle discussioni e le polemiche degli ultimi giorni, lasciando spazio al campo: "Stiamo affrontando un processo di crescita di un ciclo nuovo con il presidente Zhang. Queste dinamiche fanno parte della crescita, ma accanto a queste ci sono i risultati che dimostrano il lavoro fatto. Siamo felici di quanto fatto, ma non vogliamo accontentarci cercando di raggiungere obiettivi sempre più importanti".

In chiave mercato è importante la conferma di Sanchez: "Ufficiosamente è nostro, l'ufficialità arriverà giovedì mattina. Ha firmato per tre stagioni e crediamo che potrà fare grandi cose. Siamo contenti di questa operazione".