Coppa Italia e tennis, nuovi accessi e controlli per pubblico

Roma si prepara a vivere il doppio evento sportivo con la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico e gli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico. Previsti, infatti, nuovi accessi e controlli in vista del doppio grande evento con il pubblico del calcio che avrà viale dell'Impero e viale dei Gladiatori come corsie d'accesso allo stadio Olimpico, mentre quello del tennis entrerà invece da via delle Olimpiadi e da largo de Bosis, lato piscine. Previste oltre 90 mila persone. A gestire il flusso ci saranno, oltre agli agenti delle forze dell'ordine, anche circa 700 di addetti alla sicurezza degli internazionali. A partite dalle 16.30 possibili blocchi alla circolazione nelle zone limitrofe al Foro Italico.