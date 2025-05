Serie A, l'ultima giornata potrebbe giocarsi di mercoledì o giovedì

La domanda sorge spontanea: perché non far giocare mercoledì (o giovedì) solo Napoli e Inter? La possibilità esiste ma dipende dalla lotta salvezza. Se infatti il Cagliari, avversario degli azzurri, non fosse salvo dopo la 37.a giornata, allora assieme alle duellanti per lo scudetto dovrebbero giocare in contemporanea anche le altre squadre in lotta per la salvezza. E tenendo conto che alcune di esse, vedi il Venezia contro la Juventus, sfidano squadre in lotta per la zona coppe, il rischio è che le partite in contemporanea diventeranno ben più di due, trasformando il mercoledì (o giovedì) ben più di un anticipo di campionato.