Inter, Lukaku è rientrato dal Belgio: lavoro personalizzato ad Appiano

L'Inter ritrova Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che sta recuperando dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dal Belgio, dove si è recato in accordo con lo staff medico nerazzurro per sottoporsi a ulteriori controlli e per iniziare le terapie del caso. Big Rom ha svolto lavoro personalizzato. Lukaku ha già saltato le gare di campionato contro Cremonese, Milan e Torino e quella contro il Bayern Monaco nell'esordio nella fase a gironi di Champions League e darà forfait anche nella trasferta europea contro il Viktoria Plzen di martedì 13 e in Friuli contro l'Udinese domenica 18. Dovrebbe essere di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi dopo la pausa di campionato per le Nazionali: sabato 1° ottobre l'Inter riceverà la Roma a San Siro, tre giorni dopo affronterà il Barcellona in Champions.