Inter, entusiasmo alle stelle: il club apre la lista d'attesa

CORSA AL BIGLIETTO

L’attesa sta per finire, la Serie A è quasi pronta per tornare in campo. I tifosi invece sono prontissimi per tornare sugli spalti, soprattutto quelli dell’Inter. Da 4 anni campioni d’Italia per presenze allo stadio. Media di 61.444 spettatori l’ultima stagione, la quinta più alta d’Europa, davanti al Real Madrid. Un totale di oltre un milione di presenze annuali. Lukaku, dura la vita all'Inter: "Qui si fa davvero fatica"

Campagna abbonamenti già sold out a fine giugno, circa 37 mila tessere vendute e per la prima volta nella storia del club è stata aperta la lista d’attesta per il 2020-2021. A San Siro però di spazio libero ce n'è ancora e quindi ecco la caccia al biglietto. Per l’esordio stagionale contro il Lecce di lunedì 26 agosto a oggi ci saranno sicuramente 50mila spettatori, il numero probabilmente salirà e inoltre sono già a disposizione i tagliandi per la seconda in casa contro l’Udinese. Tanta voglia di pallone, tante novità. Una sola cosa non è cambiata: la caccia alla Juventus.

Vedi anche inter Inter, ultimatum finale di Icardi alla Juventus Vedi anche inter Inter: ufficiale Perisic al Bayern Monaco