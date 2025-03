Inter, per Inzaghi è emergenza scontri diretti: così lo scudetto rischia di scivolare via

L'Inter di Simone Inzaghi sembra essere allergica agli scontri diretti. Il pareggio in extremis del Napoli al Maradona nel big match della 27esima giornata, gara che poteva segnare uno spartiacque importante per la corsa scudetto, conferma il problema e il tecnico piacentino, suo malgrado, deve accettare la sentenza del campo. Un'altra occasione gettata alle ortiche, un altro passo indietro quando se ne potevano fare tre in avanti (e quattro passi lasciati agli azzurri), un dato che allarma. Dei 15 punti a disposizione negli scontri diretti con Napoli, Atalanta e Juventus, quelle che ad oggi sono in lizza per il tricolore, la squadra meneghina ha raccolto un magro bottino di sei punti (40%), troppo poco per chi vuole vincere tutto in stagione.