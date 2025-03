Napoli-Inter, le pagelle: Dimarco inventa, Lukaku annullato da Acerbi e Bastoni. Billing l'uomo che non ti aspetti

J. Martinez 6 - Rischia la frittata con un'uscita sbagliata su Raspadori, ma la dea bendata è dalla sua "spostando" l'81 azzurro sul più bello. Su Billing era riuscito nell'intervento miracoloso, ma sulla ribattuta del danese non può nulla.

Bisseck 6,5 - Vince il ballottaggio ai danni di Pavard permettendo a Inzaghi di avere più centimetri in difesa per contrastare Lukaku. Il tedesco si fa trovare pronto, mette testa e piedi per contrastare le giocate azzurre e non disprezza qualche affaccio in zona offensiva.

Acerbi 6,5 - Il duello con Lukaku era chiamato e scontato, come all'andata, con marcature preventive e poco spazio lasciato al belga. Unica pecca? Aver lasciato spazio a Billing.

Bastoni 6,5 - Col collega di reparto (Acerbi) si scambia la gestione della patata bollente-Lukaku, mettendo fisico e intelligenza nei contrasti. Dal 35' st De Vrij sv

Dumfries 6,5 - Il peso offensivo dell'olandese non è un mistero, in fase difensiva si divide il compito con Bisseck in marcatura su Politano. Nella prima frazione rischia di concedere un rigore per un tocco di mano, ma è "graziato" da Doveri e dal Var.

Barella 6,5 - Fa sentire la sua presenza sia su Lobotka sia su Gilmour, lasciando poco spazio ai centrocampisti azzurri che non trovano il giusto modo di arginare le marcature.

Calhanoglu 5,5 - Il suo match parte subito in salita con un problema muscolare alla coscia destra che lo frena, stringe i denti e va avanti. Ma si vede che non è in forma e resta lontano dal gioco nerazzurro. Dal 6' st Zielinski 6 - Al suo ingresso il Maradona rumoreggia, da ex è l'osservato speciale. Si mette subito a servizio dei suoi compagni e si vede (e si sente), con una marcatura a distanza su Lobotka che non gli permette chissà quale giocata.

Mkhitaryan 6,5 - Centrocampo in sicurezza con l'armeno che controlla con Barella e Zielinski la coppia Gilmour-Lobotka. Dal 35' st Frattesi sv

Dimarco 7 - Ara la fascia sinistra correndo avanti e indietro tra coperture difensive e solito apporto offensivo da saetta. Col suo sinistro pennella una punizione al bacio trovando la traiettoria perfetta per beffare Meret per il vantaggio dei nerazzurri. Poi, come spesso capita, per Inzaghi è una garanzia, ma si deve arrendere a un problema muscolare alla coscia destra. Dal 6' st Pavard 6 - Il suo ingresso in campo porta i nerazzurri a giocare a 5 in difesa, senza però qualche malinteso. I primi minuti sono un caos, con Politano lasciato libero a destra, poi però alza il muro.

Thuram 6 - Gioca tanto spalle alla porta, costretto a sacrificarsi per tenere palla senza riuscire a lasciare il segno nel match. Una partita, appunto, di sacrificio per il francese che aspetta il pallone giusto che non arriva mai. Dal 20' st Correa 6 - Con 25' più recupero a disposizione, è la carta di raccordo tra centrocampo e attacco per la squadra di Inzaghi.

Lautaro Martinez 6 - Un po' nervoso, rischia di cadere nei tranelli della difesa azzurra. Come Thuram, aspetta per 90' il pallone giusto per accendersi, ma con Rrahmani in marcatura non può far altro che osservare. Partita di sacrificio al servizio della squadra, da capitano.