Serie A, Napoli-Inter 1-1: la corsa scudetto è più accesa che mai

- Napoli e Inter hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18. Più in generale, le due squadre hanno chiuso in parità tre sfide di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra aprile 2014 e marzo 2015.

- Federico Dimarco è l'unico difensore con almeno quattro gol e quattro assist in questa stagione di Serie A.

- L’Inter ha segnato un gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 9 novembre 2022 contro il Bologna, anche in quel caso rete di Federico Dimarco.

- Da quando Federico Dimarco ha segnato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (v Sampdoria il 12 settembre 2021) solo Cristiano Biraghi (sette) ha realizzato più reti dalla medesima situazione rispetto al nerazzurro (tre) tra i difensori nella competizione.

- Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21) solo due difensori hanno tagliato il traguardo dei 20 gol nel torneo: Theo Hernández (24) e Federico Dimarco (20).

- Federico Dimarco ha preso parte a quattro reti contro il Napoli in Serie A (due gol e due assist) e contro nessun’altra squadra conta più partecipazioni attive nella competizione (quattro anche contro Bologna e Udinese).

- Philip Billing è il 2° giocatore danese a segnare con la maglia del Napoli in Serie A, dopo Harald Nielsen (due reti nel 1968/69 contro Bologna e Cagliari).

- Philip Billing ha segnato una rete nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 9 dicembre 2023 in Premier League col Bournemouth (v Manchester United).

- Il Napoli ha pareggiato due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2024 (due anche in quel caso con Francesco Calzona alla guida).

- L’Inter ha pareggiato una gara di Serie A per la prima volta dal derby contro il Milan giocato da squadra in trasferta dello scorso 2 febbraio (1-1); più in generale questo è il primo pari lontano da San Siro nel torneo da quello contro il Monza del 15 settembre scorso (1-1).

- Il Napoli ha trovato la rete per 12 gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e novembre 2022 (12 anche in quel caso con Luciano Spalletti in panchina).

- L’Inter è la squadra che ha segnato sia più reti in totale (60) che nelle sole gare in trasferta (31) in questa Serie A.

- Per la prima volta una squadra di Antonio Conte è rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A – quattro pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime cinque gare del torneo.