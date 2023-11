Inter, emergenza difesa verso la Juventus: Inzaghi ha le scelte contate

LE ALTERNATIVE

Oltre a Pavard anche Bastoni sarà assente per il big match contro la Juventus. Inzaghi può contare su diverse alternative

La sosta per le nazionali porta spesso dei problemi agli allenatori di club. Questa volta è toccato a Simone Inzaghi che al ritorno del campionato, con l'Inter sarà subito in casa della Juventus seconda in classifica e poi contro il Napoli, e sarà in emergenza difesa. All'infortunio di Pavard sul campo si è infatti aggiunto il forfait di Alessandro Bastoni nel ritiro della nazionale di Spalletti, con una lesione muscolare che non lascia dubbi circa la sua presenza a Torino.

La coperta non è corta, il tecnico piacentino ha ancora un po' di margine di scelta, ma il turnover scientifico che l'Inter sta portando avanti in tutti i ruoli con successo da inizio stagione dovrà per forza di cose essere rivisitato.

L'unica certezza nella formazione che sfiderà la Juventus in casa propria è il modulo, quel 3-5-2 mai scalfito da infortuni o altro nella carriera da tecnico di Inzaghi. Ma le soluzioni potrebbero essere diverse.

La più papabile vede l'inserimento nella difesa a tre di Darmian, con De Vrij al centro e Acerbi dirottato sulla parte sinistra della linea. Più difficile, infatti, vedere Bisseck dal primo minuto in una sfida importante come quella in casa della Juventus.

Le alternative però non mancano qualora Inzaghi volesse stupire proponendo una variante più insolita. Tanto Dimarco quanto Carlos Augusto, pur visti e schierati come laterali dal tecnico e intercambiabili nel ruolo, hanno un passato da terzo difensore di sinistra qualora De Vrij o Acerbi non dovessero convincere il tecnico.