Juve-Inter, i tifosi bianconeri insultano Dzeko che risponde col gestaccio

© Da video

Tra Edin Dzeko e lo Stadium si conferma un rapporto a dir poco difficile. Lo scorso aprile l'attaccante bosniaco, probabilmente provocato, aveva litigato dalla panchina dell'Inter con un tifoso della Juve invitandolo "ad alzarti se hai il coraggio". Ieri nei concitati minuti finali in cui i nerazzurri provavano a segnare per riaprire il match, Dzeko prima si è lamentato con un raccattapalle reo di non aver velocizzato la ripresa del gioco. Poi si è beccato gli insulti della curva di casa, con cori contro la madre (altre fonti sul web parlano anche del coro "sei uno zingaro"), ai quali ha risposto direttamente dal campo con un gestaccio, mimando le parti intime.