Inter, Dumfries: "Arrabbiato per il cambio? E' normale, ora andiamo a Roma a vincere"

Un Mondiale da inseguire con la sua Olanda, reduce dal poker contro Malta, e lo scudetto da riprendersi con l'Inter. Denzel Dumfries, in esclusiva al nostro Simone Togna, ha fatto il punto sul suo momento mettendo in chiaro i suoi obiettivi per la stagione: "La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così".