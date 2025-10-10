Logo SportMediaset
L'ESCLUSIVA

Inter, Dumfries: "Arrabbiato per il cambio? E' normale, ora andiamo a Roma a vincere"

L'olandese al nostro Simone Togna: "Ero incazzato per la sostituzione con la Cremonese ma è normale: tutti i calciatori vogliono giocare ed essere decisivi"

10 Ott 2025 - 10:56

Un Mondiale da inseguire con la sua Olanda, reduce dal poker contro Malta, e lo scudetto da riprendersi con l'Inter. Denzel Dumfries, in esclusiva al nostro Simone Togna, ha fatto il punto sul suo momento mettendo in chiaro i suoi obiettivi per la stagione: "La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così".

Sul ruolo da quarto o quinto: "Per me è uguale, con 4 devo aspettare di più i momenti perché c'è un esterno davanti, a cinque invece sono più in area, per me tutte e due sono uguali, in Olanda ho sempre giocato a 4, sono abituato a entrambi i moduli".

"Io ancora decisivo? Sì, sono contento per gli assist, ho fatto un cross duro per Depay, lui ha fatto un gol bello, siamo contenti".

"Noi eventualmente secondi e il possibile confronto con l'Italia? No, siamo primi, perché dici così? Io guardo sempre per vincere, non per andare al secondo posto, questo sarebbe un pensiero negativo".

dumfries
inter

