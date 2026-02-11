Inter, Chivu sorride: Dumfries è tornato a lavorare in gruppo: la data del rientro

Difficilmente, però, Dumfries sarà convocato con la Juventus. Il suo rientro in campo è previsto nell’ultima settimana di febbraio tra il ritorno dei playoff di Champions e la gara di campionato con il Genoa. Nonostante il recupero, sia Barella che Calhanoglu potrebbero non essere in campo dal primo minuto con la Juve, anche se da qui a sabato molte cose potrebbero cambiare. In cabina di regia dovrebbe essere confermato Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi. L'obiettivo è quello di recuperare tutti al massimo in vista dei prossimi impegni: dopo la Juventus, infatti, è in programma il doppio impegno di Champions League con il Bodo Glimt seguito dalla sfida di Coppa Italia con il Como. In mezzo le due sfide di campionato con Lecce e Genoa.