Inter, Chivu sorride: Dumfries è tornato a lavorare in gruppo: la data del rientro

L'esterno olandese è tornato ad allenarsi con la squadra dopo tre mesi d'assenza 

11 Feb 2026 - 15:34
Arrivano buone notizie per Cristian Chivu. Dopo aver recuperato completamente Barella e Calhanoglu (ieri hanno lavorato in gruppo), nell'allenamento di oggi è tornato anche Denzel Dumfries. L'esterno olandese, attualmente unico assente in casa nerazzurra, questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi d'assenza svolgendo una parte di lavoro con la squadra. Una bella notizia per l'Inter, che potrebbe presentarsi al completo nella sfida di sabato con la Juventus. 

I dubbi a centrocampo

 Difficilmente, però, Dumfries sarà convocato con la Juventus. Il suo rientro in campo è previsto nell’ultima settimana di febbraio tra il ritorno dei playoff di Champions e la gara di campionato con il Genoa. Nonostante il recupero, sia Barella che Calhanoglu potrebbero non essere in campo dal primo minuto con la Juve, anche se da qui a sabato molte cose potrebbero cambiare. In cabina di regia dovrebbe essere confermato Zielinski, con Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi. L'obiettivo è quello di recuperare tutti al massimo in vista dei prossimi impegni: dopo la Juventus, infatti, è in programma il doppio impegno di Champions League con il Bodo Glimt seguito dalla sfida di Coppa Italia con il Como. In mezzo le due sfide di campionato con Lecce Genoa

