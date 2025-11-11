Inter, dubbio centrale per il derby: Acerbi la certezza, ma Bisseck...

Inter, la classifica all-time dei bomber nerazzurri
Con tanti giocatori in giro per il mondo è ancora presto per pensare all'11 per il derby, ma Cristian Chivu mentalmente è già proiettato alla stracittadina del prossimo 23 novembre. Il romeno in queste prime 15 partite stagionali ha dimostrato di non aver paura di ruotare giocatori, anche dal nome pesante, ma tutto fa pensare che contro il Milan la formazione sarà quella tipo.
A partire da Marcus Thuram finalmente pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l'infortunio dello scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga: l'Inter ha un bisogno viscerale dei suoi strappi e delle sue giocate, anche se in queste 8 partite Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny hanno fatto quasi dimenticare l'assenza del francese. La ThuLa dunque andrà a ricomporsi: l'altra buona notizia per Chivu infatti è che Lautaro Martinez tornerà a Milano già venerdì 14, subito dopo l'amichevole contro l'Angola, con una settimana davanti per preparare al meglio la sfida ai rossoneri.
Il dubbio che tormenterà Chivu in questo lunghissimo avvicinamento alla partita è legato alla scelta del centrale di difesa. La logica vorrebbe che, in una sfida così equilibrata e delicata, il tecnico nerazzurro optasse per il difensore che dà più certezze: il profilo che risponde a questo identikit è quello di Francesco Acerbi. Il difensore italiano ha vissuto mille di queste battaglie e a livello di esperienza è senza dubbio la scelta più sicura.
A livello tattico però, l'ex rossonero potrebbe andare in difficoltà con la nuova filosofia difensiva portata all'Inter da Chivu: i nerazzurri con il tecnico romeno aggrediscono gli avversari molto più in alto rispetto al passato e i difensori sono costretti a lasciarsi tanto campo alle spalle. Ed è proprio per questa ragione che in 3 delle ultime 4 al centro della difesa ha giocato Yann Bisseck. Il tedesco è certamente meno affidabile di Acerbi, ma ha la velocità per reggere le sgasate di Leao e compagni in campo aperto. Chivu in questa sosta avrà a disposizione il pacchetto dei centrali al completo (anche De Vrij non è stato convocato con l'Olanda): ci sarà tempo per preparare la partita e sciogliere tutti i dubbi: la candidatura del giovane tedesco però è seria, Acerbi e De Vrij avvisati.