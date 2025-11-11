Inter, dubbio centrale per il derby: Acerbi la certezza, ma Bisseck...

A livello tattico però, l'ex rossonero potrebbe andare in difficoltà con la nuova filosofia difensiva portata all'Inter da Chivu: i nerazzurri con il tecnico romeno aggrediscono gli avversari molto più in alto rispetto al passato e i difensori sono costretti a lasciarsi tanto campo alle spalle. Ed è proprio per questa ragione che in 3 delle ultime 4 al centro della difesa ha giocato Yann Bisseck. Il tedesco è certamente meno affidabile di Acerbi, ma ha la velocità per reggere le sgasate di Leao e compagni in campo aperto. Chivu in questa sosta avrà a disposizione il pacchetto dei centrali al completo (anche De Vrij non è stato convocato con l'Olanda): ci sarà tempo per preparare la partita e sciogliere tutti i dubbi: la candidatura del giovane tedesco però è seria, Acerbi e De Vrij avvisati.