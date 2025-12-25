Inter, a Chivu il premio miglior allenatore rumeno del 2025: "Mai in pace, sempre sotto pressione"

L'estate dell'allenatore rumeno è stata tutt'altro che tranquilla. Dopo aver raggiunto la salvezza con il Parma, la sua permanenza sulla panchina del club di Krause sembrava scontata, finché non è arrivata la chiamata dell'Inter: "Sarei rimasto al Parma, avrei dovuto prolungare il contratto, ero in un periodo di rinegoziazione. Ma l'Inter è intervenuta perché Simone Inzaghi se n'era andato e io ho avuto la fortuna di essere nominato allenatore qui". Nel giro di pochi giorni, la vita dell'allenatore dell'Inter è cambiata. Chivu si è ritrovato in un ambiente che conosceva da calciatore, ma che da allenatore assume caratteristiche completamente diverse, soprattutto dal punto di vista della pressione: "Non hai mai pace, sei sempre sotto pressione per i risultati. Giochi ogni tre giorni, non hai nemmeno il tempo di allenarti. Ho avuto un’esperienza simile da giocatore, ora da allenatore".