Akanji ha le idee chiare: "Siamo in testa e vogliamo rimanerci. Futuro? A oggi..."

Il curriculum di Akanji parla da solo. Prima dei nerazzurri, il calciatore ha vestito le maglie di Manchester City e Borussia Dortmund e a chi gli chiede quale sia la migliore tifoseria, il centrale risponde così: "È una domanda difficile. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi, prima c'era qualche problema. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace molto giocare a San Siro. Ma anche il muro giallo di Dortmund è stato incredibile. Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi".