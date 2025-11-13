Logo SportMediaset

Akanji ha le idee chiare: "Siamo in testa e vogliamo rimanerci. Futuro? A oggi..."

Il difensore nerazzurro ha parlato dal ritiro della Svizzera del campionato e dei piani per la prossima stagione

di Redazione
13 Nov 2025 - 12:46

Arrivato giusto prima della chiusura delle trattative, Manuel Akanji è stato il vero colpo ad effetto dell'ultimo mercato nerazzurro. Oggi il difensore dell'Inter è impegnato con la Svizzera in vista delle prossime due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Svezia e Kosovo e, proprio dal ritiro della nazionale, è ritornato sul suo addio al Manchester City raccontando anche i suoi piani per il futuro. 

"Ho organizzato una cena d'addio, è stato molto bello. Non ho ancora potuto salutare lo staff, ma chissà cosa succederà la prossima estate. Allo stato attuale delle cose, mi piacerebbe restare all'Inter", ha dichiarato Akanji in conferenza stampa. Il centrale è arrivato nella Milano nerazzurra in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di vittoria dello Scudetto e con il 50% delle partite giocate. Le sue prestazioni hanno già convinto il club a mettersi al lavoro per il riscatto con l'idea di proporre all'ex Citizen un contratto fino al 2029. 

Nei suoi primi mesi all'Inter, il difensore ha messo in mostra tutte le sue qualità, inserendosi benissimo nei meccanismi di Chivu nonostante qualche legittima preoccupazione extra campo: "La parte più difficile dell'ambientamento è sistemare tutto per i bambini, ci sono ancora alcune cose da mettere a posto, ma ci stiamo trovando bene. La squadra mi ha accolto calorosamente. Le cose stanno andando per il verso giusto, siamo in testa alla classifica e vogliamo rimanerci". 

Il curriculum di Akanji parla da solo. Prima dei nerazzurri, il calciatore ha vestito le maglie di Manchester City e Borussia Dortmund e a chi gli chiede quale sia la migliore tifoseria, il centrale risponde così: "È una domanda difficile. All'Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi, prima c'era qualche problema. L'atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace molto giocare a San Siro. Ma anche il muro giallo di Dortmund è stato incredibile. Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi". 

Infine, qualche aneddoto su un suo connazionale: "Io e Sommer andiamo molto d'accordo, facciamo tante cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Parliamo anche molto della Svizzera, chiede come stanno tutti e manda i suoi saluti, ma non credo stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po' più di tempo libero". 

Inter, la classifica all-time dei bomber nerazzurri

