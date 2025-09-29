Inter, Dimarco: "Ero sempre sostituito dopo 60', Chivu mi sta aiutando a ritrovare la fiducia persa"

Il gol contro il Sassuolo, l'assist per Esposito contro il Cagliari, una condizione fisica in crescita e una consapevolezza riacquisita. Alla vigilia del secondo match di Champions League contro lo Slavia Praga, Federico Dimarco fotografa così il momento suo personale e quello, più in generale, dell'Inter: "Chivu ci sta dando tanto. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso in questi mesi: mi sono reso conto che non ho reso come nei tre anni e mezzo precedenti con l'Inter, ma può succedere. Ne sto uscendo con l'aiuto del mister e dei compagni. Il passato è passato, com'è successo quando abbiamo vinto il campionato abbiamo detto non si parla del passato, lo stesso facciamo anche quest'anno. Siamo ripartiti da zero con un nuovo allenatore e nuovi stimoli, dobbiamo seguirlo nel migliore dei modi. Stiamo crescendo e questo mi sembra evidente".