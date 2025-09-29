Inter, Chivu cambia per cercare continuità: c'è lo Slavia Praga, avanti con il turnover

E davanti? Beh, le alternative ci sono: Lautaro e Thuram hanno quest'anno validi competitor, non è da escludere che domani sera uno dei due - il francese più che il capitano - possano incominciare dalla panchina. Pio Esposito, in gol a Cagliari, è caldo e in piena fiducia, e anche Bonny merita e reclama spazio.