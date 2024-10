Inter e i troppi gol presi: l'eccezione in difesa è stata la scorsa stagione?

Un poker di reti subite è una qualcosa che dalle parti di San Siro non si vedeva dal 2015 contro la Fiorentina, l'Inzaghi furioso nel post partita la dice lunga sull'atteggiamento in fase difensiva. Una squadra lunga, i reparti lontani, con la Juventus che in svantaggio riusciva comunque a ripartire spesso tre contro tre. Proprio la testa sembra essere il vero problema, come dimostra anche un' altra statistica. Negli ultimi dieci minuti in questo campionato sono stati persi per strada ben sette punti contro il Genoa, il Monza, il Milan e proprio contro la Juventus: praticamente nel 44 per cento delle partite giocate. Un dato preoccupante come se i ragazzi di Inzaghi negli ultimi minuti sentissero l'esigenza di tirare il fiato.