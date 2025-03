Difesa di ferro, 3-5-2 a tutti i costi e attaccanti spietati: l'Inter in Europa non sbaglia

E poi c'è il fattore difesa. A un centinaio di chilometri di distanza da Rotterdam, a Bruxelles, il parlamento Ue discute il piano da 800 miliardi di Ursula von der Leyen per la difesa europea, per far fronte a uno scenario geopolitico tremendamente complesso e minaccioso. Una difesa europea d'acciaio è sicuramente quella che ha Simone Inzaghi: un solo gol incassato in questa edizione della Champions in 9 partite disputate. Se in campionato le disattenzioni sono costate punti pesanti, in Europa Martinez, Acerbi, De Vrij e Pavard guidano una linea che non arretra di un millimetro: qualcosa concede sì, ma la porta che resta praticamente sempre inviolata è il segreto di un'avanzata impetuosa.