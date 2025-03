Champions League, Feyenoord-Inter 0-2: i nerazzurri sbancano Rotterdam con Thuram e Lautaro

Lautaro Martínez è diventato il miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League: 18 gol, staccato Sandro Mazzola.

Lautaro Martínez ha segnato sei gol in questa edizione della Champions League, suo record assoluto in una singola stagione nella competizione.

l'Inter ha eguagliato il suo record di clean sheet in una singola stagione in Coppa dei Campioni/Champions League: otto, come nel 2022/23.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime sei gare giocate nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (2P), mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni.

L’Inter ha perso solo una delle ultime sei trasferte nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (4V, 1N), subendo solo due reti in questo parziale.

L’Inter non ha mai perso in 11 sfide contro squadre olandesi in Champions League: otto vittorie e tre pareggi.

L'Inter ha ottenuto 13 calci di rigore a favore, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A in tutte le competizioni 2024/25.

Nicolò Barella è il miglior assistman dell'Inter in tutte le competizioni 2024/25 (sette) e il centrocampista centrale di Serie A con più assist in tutte le competizioni 2024/25 (sette).

Da quando milita nell'Inter (2019/20), solo Rafael Leão (49) ha servito più assist di Nicolò Barella (48) tra i giocatori di Serie A considerando tutte le competizioni.

Marcus Thuram ha segnato il suo secondo gol in questa Champions League, entrambi arrivati in trasferta - il precedente risale al 20 ottobre scorso, contro lo Young Boys.

Marcus Thuram ha segnato soltanto il suo secondo gol nel 2025 tra tutte le competizioni, dopo quello dello scorso 19 gennaio contro l'Empoli - otto gare ufficiali a secco di reti da allora.

Lautaro Martínez ha collezionato la sua presenza numero 53 in Champions League, diventando in solitaria il 5° giocatore dell’Inter con più gare giocate nella competizione.

Piotr Zielinski ha fallito due dei cinque calci di rigore tentati in Champions League - il precedente errore risale al 14 settembre 2023, sul campo dei Rangers con il Napoli.

Con una età media di 28 anni e 318 giorni, quella di stasera è la formazione iniziale più giovane dell'Inter in questa Champions League.