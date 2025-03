Lautaro miglior marcatore dell'Inter in Champions: "Che orgoglio. La bestemmia? Già chiarito tutto"

Lautaro Martinez sempre più nella storia dell'Inter. Con il gol del 2-0 realizzato a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il capitano nerazzurro è diventato il miglior marcatore nella storia nerazzurra in Champions League/Coppa dei campioni raggiungendo quota 18 reti, una in più di Sandro Mazzola. Lautaro ha stabilito anche il suo primato di gol in una singola edizione della massima competizione europea con sei centri. "Orgoglio è la prima parola che mi viene in mente - ha detto Lautaro a Prime nel post partita commentando iol suo record - Sono grato all'Inter, ai tifosi, ai compagni. Senza di loro non avrei raggiunto questi traguardi. Ringrazio la mia famiglia in Argentina e quella in Italia, mia moglie e i miei figli. Si parla tanto dell'Inter ma noi siamo in campo ogni 2 giorni da 8 mesi. Giochiamo tantissime partite ma noi scendiamo sempre in campo per dare il massimo per questa maglia. Oggi avevamo difficoltà in un reparto, Bastoni meritava questo premio per il sacrificio fatto. Vanno fatti i complimenti a lui e alla squadra". E ancora sul post Juve-Inter: "La bestemmia? Io sono una persona che rispetta tutti, questo tema l'ho lasciato alle spalle. Ho già chiarito tutto, mi hanno accusato di una cosa che non era così. Io dimostro in campo la persona che sono e cosa mi hanno insegnato da piccolo". A Rotterdam sono andati a segno sia Lautaro che Thuram: l'ultima volta era accaduto il 19 gennaio scorso nel 3-1 in casa contro l'Empoli ma il capitano era già uscito al gol del francese. Per averli tutti e due in campo bisogna andare al 10 maggio 2024: Frosinone-Inter 0-5. Prima volta in gol in Europa insieme.