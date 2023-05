Inter: countdown Istanbul tra Toro, recuperi e il grande dubbio

VERSO ISTANBUL

Contro il City la squadra di Inzaghi indosserà la prima maglia. La situazione infortunati e il ballottaggio in attacco tra Dzeko e Lukaku

© Getty Images Come a Madrid nel 2010. Anche i dettagli, in occasioni così importanti come una finale di Champions League, hanno il loro peso. E mettiamoci pure la scaramanzia. Il 10 giugno a Istanbul sarà il Manchester City la squadra di casa ma l'Inter potrà indossare la prima maglia, quella nerazzurra, al posto della terza divisa, quella gialla. Così come fecero Milito ed Eto'o nella sfida del Bernabeu contro il Bayern Monaco che si chiuse in trionfo. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', si attende il via libera dell'Uefa per l'ufficialità.

Tra l'Inter e la finale di Champions c'è ancora la trasferta di campionato contro il Torino, che si giocherà sabato alle 18.30, ma il pensiero inevitabilmente corre là, all'appuntamento con la storia. Simone Inzaghi ha concesso ai suoi tre giorni di riposo dopo la vittoria contro l'Atalanta che ha regalato la certezza della qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. Da mercoledì si comincerà a pensare alla gara contro i granata, alle scelte da fare in ottica Istanbul - sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Lukaku e Dzeko come partner d'attacco di Lautaro Marinez - e a fare il punto sulle condizioni degli infortunati.



Mkhitaryan, costretto ad abbandonare anzitempo il derby di ritorno di Champions a causa di una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, ha ripreso a correre e lavorerà anche in questi giorni per essere al meglio contro il City: il suo ritorno a Istanbul non è in dubbio. Corsa contro il tempo per Skriniar, che ha ottenuto il via libera per intensificare i carichi di lavoro e ora punta alla convocazione contro il Torino, e per Correa, alle prese con un problema al soleo. Da valutare D'Ambrosio, uscito prima della fine contro l'Atalanta.