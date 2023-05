Inter, Zhang: "Finale di Champions impensabile, siamo pronti e concentrati"

INTER

Il presidente nerazzurro: "Dopo la vittoria con l'Atalanta possiamo prepararci per Istanbul"

Da Milano a Montecarlo, dall'ingresso nella prossima Champions conquistato aritmeticamente con il successo contro l'Atalanta al Gran Premio monegasco per tfare Ferrari. Un weekend ricco di emozioni per il presidente dell'Inter Steven Zhang che ora può volgere lo sguardo a Istanbul, alla finalissima di questa Champions League contro il Manchester City: "All'inizio dell'anno se me lo avessero detto non l'avrei immaginato, ma siamo pronti ed è nel nostro cuore" ha dichiarato il numero uno interista intercettato nel paddock da Sky Sport. "Finalmente dopo la vittoria di ieri possiamo cominciare a prepararci mentalmente per andare a Istanbul e farci trovare pronti. Sono sicuro che i nostri giocatori siano pronti e concentrati".

La squadra, intanto, si ritroverà alla Pinetina mercoledì. Simone Inzaghi ha infatti voluto premiare i suoi ragazzi con tre giorni di riposo per potersi ricaricare dopo due mesi intensissimi nei quali l'Inter ha alzato la seconda Coppa Italia consecutiva, raggiunto la finalissima con il City eliminando in semifinale il Milan e conquistato l'accesso alla prossima Champions con una cavalcata vincente che lo scorso 15 aprile, giorno del ko casalingo contro il Monza, sembrava invece compromesso. Un tour de force che ha alimentato giorno dopo giorno, partita dopo partita, la convinzione del gruppo nerazzurro, arrivato a questo punto della stagione al top della condizione psico-fisica. E il presidente Zhang, il più vincente della storia interista alle spalle della famiglia Moratti (Angelo e Massimo), può ora godersi l'attesa con fiducia e ottimismo, ben conscio del fatto che se a Istanbul il City è favoritissimo la sua "creatura" potrà però di certo dire la sua. A questa considerazione si aggiunge un dettaglio per nulla trascurabile, un dato di fatto che può ulteriormente rincuorare il numero uno interista: se il cammino sino alla finale ha già assicurato almeno un centinaio di milioni di euro, l'accesso alla prossima Champions ne garantisce altri 40/50. Euro fondamentali per poter programmare una nuova stagione con l'Inter sempre competitiva e protagonista in Italia e in Europa.