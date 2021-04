Inter, Conte: "Vediamo il traguardo. Super League? Meritocrazia prima di tutto"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il pareggio con lo Spezia: "Inevitabile un po' di pressione man mano che l'obiettivo si avvicina"

Antonio Conte ammette che il countdown scudetto è già cominciato, anche nella testa dei suoi giocatori: "Il traguardo inizia a vedersi ed è normale che ci sia un po' di pressione - ha detto il tecnico dell'Inter dopo l'1-1 con lo Spezia -. Molti calciatori stanno lottando per la prima volta a questi livelli, ma lo stanno facendo bene. Abbiamo giocato una partita di grande intensità, ci è mancata un po' di qualità sotto porta e nell'ultimo passaggio, solo per questo stiamo parlando di un pareggio. Però la partita è stata giocata bene, la prestazione c'è e i ragazzi sono sul pezzo". Getty Images

Inevitabile, poi, parlare di Super League: "Non ci ha distratto più di tanto dal lavoro, perché alla fine abbiamo avuto un solo giorno di allenamento vero. Comunque abbiamo ascoltato tutti le notizie, da uomo di sport credo che non bisogna mai dimenticare le tradizioni. Appartengono alla storia ed è bello ricordarle, ci vuole passione e serve meritocrazia. Noi lavoriamo per guadagnarci qualcosa, la meritocrazia va sempre al primo posto. Detto questo credo che sia giusto che la Uefa rifletta su quello che è successo, perché le società investono tanto, i giocatori vengono spremuti come limoni e i club ci rimettono, sono loro che rischiano tutto. Devono pensare che le società devono essere premiate in maniera più congrua, mentre chi organizza si tiene una fetta troppo grossa dei ricavi. Sulle formule non ho fatto grosse riflessioni, penso però che le competizioni europee debbano basarsi sul merito sportivo, quello deve prevalere su tutto".