Inter, Conte: "Serve tempo, non si costruiscono grattacieli in pochi giorni"

Antonio Conte ha bene in mente quali sono gli obiettivi dell'Inter. "Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare la squadra dove è giusto che stia e meriti" ha detto l'allenatore nerazzurro in un'intervista a PPTV, la tv cinese di Suning, rilasciata durante la tournée asiatica nei giorni scorsi e resa nota oggi. Il Biscione intende scardinare le gerarchie del campionato anche se non è una missione semplice: "In Italia c'è una squadra che ha costruito tanto come la Juventus, dietro c'è il Napoli. Ci vorrà un po' di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia".