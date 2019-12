Inter, Conte: "Primi con la Juve, incrociamo le dita..."

INTER

Si è chiuso al meglio il 2019 dell'Inter, che col 4-0 al Genoa è salita a quota 42 punti come la Juve. Conte, però, almeno per ora non ha troppa voglia di festeggiare: "Mi godo poco la vittoria - racconta a 'Che tempo che fa', ospite di Fabio Fazio -. La sconfitta invece dura tantissimo, un giorno o due. La avverto tanto, è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Se ora sono contento? Sì, ma non diciamo niente... Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Siamo primi con la Juve, incrociamo le dita...".

Il tecnico nerazzurro è celebre anche per le sue esultanze: "Si vede la passione che ho, anche se dopo un po' mi vergogno... Penso che sia passione allo stato puro, niente di preparato. Io sono questo e se a qualcuno dà fastidio a me spiace. I consigli sulla vita sessuale? E' una cosa che esiste da tantissimo tempo, gli allenatori in passato già dicevano che dopo la partita e il riposo del lunedì, da martedì andavano chiusi i rubinetti. A dire il vero, il giornalista de L'Equipe mi ha detto che Kamata, mio ex giocatore ai tempi del Bari, gli aveva raccontato che io davo consigli extracalcistici... Non dico che faccia male, ma ci sono momenti e momenti".

All'Inter è arrivato dopo l'esperienza al Chelsea chiusa nel 2018: "A che punto siamo con la cultura sportiva in Italia? In Inghilterra apprezzi tanto l'atmosfera intorno alla partita. La gente viene a godersi la partita e lo spettacolo, riconoscono lo sforzo che dai in campo. Un giorno col Chelsea giocammo in casa col Middlesbrough che stava per retrocedere, vincemmo 4-1 e nonostante ciò i tifosi loro applaudirono gli avversari che andarono sotto il loro spicchio di stadio. Fui talmente sorpreso da questa cosa che andai da loro ad applaudire".