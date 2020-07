Inter, Conte: "Obiettivo secondo posto? No, il secondo è il primo dei perdenti"

QUI INTER

Antonio Conte dà definitivamente l'addio ai sogni scudetto e lo fa con un pizzico di rammarico per lo 0-0 contro la Fiorentina: "Loro sono venuti qui a difendersi e hanno fatto una buona partita - ha detto il tecnico nerazzurro - Noi sicuramente meritavamo di più. In generale quando lasci dei punti per strada significa che ci sono delle mancanze e noi stiamo cercando di lavorare su queste. Migliorare certe situazioni e sviluppare un istinto killer. Se i giocatori sono delusi dal risultato di questa annata sono contento, significa che sto lasciando il messaggio giusto". L'obiettivo, ora, non è quello di arrivare davanti all'Atalanta: "Io penso che secondo o terzo cambia poco. Il secondo è il primo dei perdenti".

La testa dunque è alle ultime tre partite di Serie A, più che alla sfida di Europa League col Getafe, ma per Conte i prossimi appuntamenti non avranno un particolare interesse di classifica: "Ogni partita deve essere un test. In ogni partita dobbiamo dimostrare che il nostro lavoro sta dando dei frutti. A volte capita di raccogliere di più, mentre penso che noi abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato. Io penso che i ragazzi vogliano dare il massimo fino alla fine. Abbiamo il Genoa che si gioca la salvezza, il Napoli che vuole il quinto posto e poi l'Atalanta che è importante, forse più per la crescita che per il piazzamento. Dobbiamo dare il massimo anche per rispetto nei confronti di queste squadre".

Per pensare al mercato è presto: "Sono discorsi che rinvieremo a fine stagione. Abbiamo un campionato da finire e un'Europa League da affrontare. Pensiamo a questo e poi pensiamo alla prossima annata".

Infine una battuta sulla situazione di Lautaro Martinez: "Non penso che si sia fatto distrarre dalle voci. È un ragazzo di 22 anni, alla sua seconda stagione all'Inter, la sua prima da protagonista. Ha un percorso da fare davanti a lui, non è un giocatore già fatto. Può alternare momenti positivi ad altri meno in questa fase. Quello che a me interessa è che si impegni al massimo e noi siamo contenti di questo, anche perché altrimenti non lo accetterei. Le ipotesi sul fatto che stia pensando a un'altra squadra sinceramente mi infastidiscono".