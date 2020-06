Inter, Conte: "Meritavamo la finale, il Napoli si è solo difeso"

QUI INTER

"Nelle due gare meritavamo molto di più del Napoli. Stasera abbiamo dominato, Ospina è stato il migliore in campo. A livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi". Antonio Conte commenta così l'1-1 dell'Inter al San Paolo, che esclude i nerazzurri dalla finale di Coppa Italia. "Questa è la strada giusta. abbiamo creato tanto, potevamo essere più cattivi sotto porta ma Ospina ha fatto parate strepitose e ha salvato il risultato", ha aggiunto.



"Il gol subito è una leggerezza da evitare ma questa è la strada che vogliamo e che abbiamo intrapreso, questo è il calcio che vogliamo - ha detto ancora Conte - Abbiamo fatto noi la partita in lungo e in largo. Lukaku-Lautaro? Vedo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo creato tanto, Mi dispiace per i ragazzi che meritavano di giocare la finale. Il Napoli ha giocato una partita chiusa, non è mai semplice per i centrocampisti trovare l'imbucata. Nonostante il loro atteggiamento difensivo abbiamo creato tantissimo. Sono contento per Eriksen, che si sta integrando. Alla fine i numeri dicono che abbiamo tirato 17 volte in porta e il loro portiere ha fatto 10 parate. Questi sono fatti".