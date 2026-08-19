Inter, Lautaro nel mirino del Barça: "Pronti 100 milioni"

Nell'estate 2020 i Catalani avevano provato a portare il toro a Barcellona per farne l’erede di Luis Suarez. A garantire per il bomber argentino era stato il totem per eccellenza dei blaugrana: Leo Messi. La Pulce non ha mai nascosto la sua stima e il feeling in campo con Lautaro che avrebbe visto molto volentieri al posto del Pistolero: "Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso sia molto completo: è forte, dribbla bene, segna, sa proteggere la palla...", le parole di Leo. Anche al tempo però, tra Inter e Barcellona non si arrivò mai alla definizione dell'affare: troppo grande la distanza sulla valutazione del classe '97.