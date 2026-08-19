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Inter, Lautaro nel mirino del Barça: "Pronti 100 milioni"

Da Spagna e Argentina rimbalza l'interesse dei blaugrana per il capitano dell'Inter dopo il no categorico dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez. Per i nerazzurri però è incedibile

19 Ago 2026 - 21:09
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Sirene spagnole per Lautaro Martinez? Secondo quanto riportato in Spagna e Argentina, il Barcellona sarebbe pronto a fiondarsi sul capitano dell'Inter. Che i blaugrana siano alla ricerca di una punta non è una novità, come non lo è nemmeno il fatto che il 10 nerazzurro sia da tempo un nome apprezzatissimo. Ma facciamo ordine

"100 milioni per Lautaro"

 Secondo quanto riporta TNT Sport Argentina, dopo il no categorico dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez, i blaugrana avrebbero spostato le loro attenzioni sul capitano dell'Inter. "Se l'affare ALvarez non si sblocca, l'idea del Barcellona sarebbe quella di offrire 100 milioni per Lautaro Martinez", le parole del giornalista sportivo Cristian Camiño. Una linea sposata anche in Spagna, dove si dice che il Toro sarebbe un'espressa richiesta di Hansi Flick. 

L'approccio nel 2020

 Nell'estate 2020 i Catalani avevano provato a portare il toro a Barcellona per farne l’erede di Luis Suarez. A garantire per il bomber argentino era stato il totem per eccellenza dei blaugrana: Leo Messi. La Pulce non ha mai nascosto la sua stima e il feeling in campo con Lautaro che avrebbe visto molto volentieri al posto del Pistolero: "Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso sia molto completo: è forte, dribbla bene, segna, sa proteggere la palla...", le parole di Leo. Anche al tempo però, tra Inter e Barcellona non si arrivò mai alla definizione dell'affare: troppo grande la distanza sulla valutazione del classe '97.

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Lautaro al centro dell'Inter

 Oggi, a sei anni di distanza, Lautaro è il centro dell'Inter: capitano, uno dei bomber all time del club, pedina imprescindibile per i nerazzurri che lo considerano incedibile. Per questo un trasferimento, a maggior ragione a 10 giorni dalla chiusura del mercato estivo, sembra assolutamente improbabile. Per mettere dubbi nella testa dell'Inter servirebbe un'offerta totalmente fuori mercato sia per i nerazzurri (ben oltre i 100 milioni di cui si è parlato) che per il calciatore. Anche perché lo stesso Lautaro, al momento, non sembra voler cambiare aria. "Ci vediamo sabato a San Siro", il messaggio in uno degli ultimi post Instagram del Toro che, al momento, non sembra tentato dalle sirene blaugrana. 

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