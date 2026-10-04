Frosinone, Alvini: "Tratto più importante da allenare? Insegnare ad avere fame"

04 Ott 2026 - 12:53
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"Il tratto più importante da allenare? L'attitudine, insegnando ad avere fame. Un mister deve capire le qualità di un atleta e farle crescere, maturare". Lo ha detto Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, intervenendo al Festival dello sport di Trento. Arrivato in corsa durante la scorsa stagione sulla panchina del Frosinone, Alvini ha ottenuto un inaspettato quanto clamoroso successo: all'ultima giornata, battendo per 5-0 il Mantova, ha ottenuto la promozione in Serie A, riportando la squadra in massima serie dopo soli 2 anni di militanza nella serie cadetta. Per il tecnico toscano si è trattato, invece, della prima promozione in A della sua carriera. "Ho iniziato dalla gavetta, quella dura - ha raccontato Alvini -. Un percorso lungo, coloro che stanno seduti qui in prima fila vincevano la Champions e io allenavo gli amatori. Ma tutto è cominciato lì". 

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