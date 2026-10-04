Alvini: "Obiettivo salvezza, Frosinone ha tutto il potenziale"

"L'obiettivo rimane la salvezza. Ma i potenziali, questo Frosinone, li ha, tutti. Bracaglia è un ciociaro, incarna lo spirito della squadra, come Palmisani, uno che viene da un percorso di sacrifici ora ripagati con la Serie A e quel 9 in pagella nella prestazione contro il Como. Allenare giocatori con quell'attitudine è una fortuna. E poi Raimondo, con caratteristiche notevoli ed è in miglioramento. Gli auguro una convocazione in Nazionale, davvero. E ancora Calò, un giocatore intelligente che vede linee di passaggio, ha un piede gentile. L'ho riconcorso per anni e ora lo posso schierare in campo". Lo ha detto Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, intervenendo al Festival dello sport di Trento.