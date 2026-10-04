L'arbitro più anziano del mondo ha 78 anni e non intende smettere

La sua carriera è iniziata per caso a 16 anni, quando il suo insegnante di educazione fisica gli ha affidato un fischietto per dirigere una sfida scolastica, suggerendogli poi a fine anno di percorrere la strada arbitrale vista la scarsa attitudine con i piedi: "Wrighty, non sei buono come calciatore. Non ce la farai mai. Perché non provi ad arbitrare?". L'esordio nella Swansea Senior League si rivelò un incubo terminato 13-4, tra pioggia battente, freddo e proteste dei giocatori, tanto da spingere Wright a voler rinunciare subito: "Sono tornato a casa bagnato fradicio e ho detto: 'Beh, la mia carriera da arbitro è finita'".