L'arbitro più anziano del mondo ha 78 anni e non intende smettere

A 78 anni e dopo 63 stagioni consecutive sul campo, il gallese Ken Wright è l'arbitro di calcio maschile in attività da più tempo al mondo, con all'attivo oltre 5.000 partite dirette dal 1964 a oggi.
La sua carriera è iniziata per caso a 16 anni, quando il suo insegnante di educazione fisica gli ha affidato un fischietto per dirigere una sfida scolastica, suggerendogli poi a fine anno di percorrere la strada arbitrale vista la scarsa attitudine con i piedi: "Wrighty, non sei buono come calciatore. Non ce la farai mai. Perché non provi ad arbitrare?". L'esordio nella Swansea Senior League si rivelò un incubo terminato 13-4, tra pioggia battente, freddo e proteste dei giocatori, tanto da spingere Wright a voler rinunciare subito: "Sono tornato a casa bagnato fradicio e ho detto: 'Beh, la mia carriera da arbitro è finita'".
Nonostante quel debutto disastroso, il fischietto gallese non si è più fermato - arrivando persino a dirigere sette incontri in sei giorni - e a distanza di oltre sei decenni continua a scendere in campo senza alcuna intenzione di andare in pensione.