SERIE A

Lavori a San Siro, cosa cambia per i tifosi tra parcheggi e nuova numerazione agli ingressi

In vista della prima partita contro il Monza, l'Inter ha annunciato ufficialmente le novità per i propri sostenitori (e per quelli del Milan)

19 Ago 2026 - 15:28
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Con l’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo stadio, l’area intorno al Meazza subirà trasformazioni strutturali che incideranno sensibilmente sulla mobilità e sulle modalità di accesso per i tifosi di Inter e Milan, a partire dal debutto casalingo dei nerazzurri sabato alle 18.30 contro il Monza.

Mobilità: l'importanza dei mezzi pubblici

 La riduzione progressiva dei parcheggi auto durante il corso della stagione rende fortemente consigliato l'uso dei mezzi pubblici. In base al settore di appartenenza, sono suggerite le seguenti tratte: per i settori Arancio, Verde e Rosso: Metropolitana M1 (linea rossa), fermata Lotto. Per i settori Arancio, Blu e Rosso: Metropolitana M5 (linea lilla), capolinea San Siro Stadio, oppure tram 16 (fermata Stadio Meazza). Da segnalare inoltre che via dei Piccolomini sarà interdetta al transito pedonale.

Modifiche agli ingressi e ai varchi

 La numerazione dei cancelli è stata rivista e tra i cambiamenti più importanti si segnala la soppressione degli ingressi dal 7 al 10, che non sono più operativi. Inoltre, la zona in corrispondenza dei settori rossi non prevede più ingressi ordinari perché tali aree saranno adibite esclusivamente alle uscite e verranno aperte durante il deflusso post-partita. Le persone con disabilità potranno accedere tramite il varco PC4, situato accanto all'ingresso 11.

Sebbene sul proprio titolo di accesso sia indicato un ingresso consigliato (solitamente utilizzabile in modo flessibile per evitare code), esistono tre varchi a ingresso obbligatorio ed esclusivo: quello che porta al Secondo Verde (quando giocherà il Milan sarà quello del Secondo Blu) e quelli che portano al Terzo Verde e al Terzo Blu (Settore Ospiti quando l'Inter gioca in casa).

Regolamento e oggetti vietati

 Si ricorda l’obbligo di occupare esclusivamente il posto assegnato sul proprio tagliando. All'interno dell'impianto vige il divieto assoluto di fumo. È inoltre vietato introdurre oggetti che possano compromettere la sicurezza, tra cui: stampelle, caschi, passeggini, ombrelli grandi (in caso di pioggia sono ammessi solo modelli portatili senza punta), apparecchi fotografici professionali, trolley, laser, fumogeni, accendini e bandiere/vessilli non autorizzati.

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