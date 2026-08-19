Lavori a San Siro, cosa cambia per i tifosi tra parcheggi e nuova numerazione agli ingressi

La numerazione dei cancelli è stata rivista e tra i cambiamenti più importanti si segnala la soppressione degli ingressi dal 7 al 10, che non sono più operativi. Inoltre, la zona in corrispondenza dei settori rossi non prevede più ingressi ordinari perché tali aree saranno adibite esclusivamente alle uscite e verranno aperte durante il deflusso post-partita. Le persone con disabilità potranno accedere tramite il varco PC4, situato accanto all'ingresso 11.