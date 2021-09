Inter, col Real serve un'altra marcia. Sensi e Bastoni, ecco l'esito degli esami 

DOPO MARASSI

Due punti persi e un passo indietro per i nerazzurri, chiamati mercoledì a una prestazione... da Champions. Per il centrocampista "distrazione al legamento collaterale mediale", tutto ok per il difensore

Sprecona davanti e instabile dietro, con un Handanovic più insicuro che mai: questa l'Inter uscita da Marassi. Un punto che vuol dire abbandonare la testa della classifica dopo 19 giornate consecutive tra lo scorso campionato e le prime due di questa stagione. Nessun allarme in casa nerazzurra, come ha detto Simone Inzaghi a fine partita, solo una frenata contro un avversario tosto dopo la pausa per le Nazionali che ha consegnato giocatori in extremis al tecnico. Ma preoccupazione sì e riguarda le condizioni di Stefano Sensi, alle prese con l'ennesimo infortunio. Il giocatore si è sottoposto stamattina a risonanza magnetica all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro: l'esame - come riferisce l'Inter - ha evidenziato "una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima".

"Sto bene ragazzi, non ho nulla", aveva scritto Sensi dopo aver lasciato in anticipo il ritiro azzurro e saltato l'ultima sfida contro la Lituania per un fastidio al polpaccio. Inzaghi lo ha mandato in campo al posto di Calhanoglu al 23' della ripresa e il centrocampista nerazzurro si è fatto male dopo un contrasto con Yoshida. Niente rottura, dicono gli accertamenti, e almeno un mese di stop.

Resta in dubbio per il Real Madrid, avversario mercoledì a San Siro nel debutto dell'Inter nella fase a gironi di Champions League, Alessandro Bastoni, anche se le notizie che arrivano sono positive: "Valutazioni clinico-strumentali negative", si legge nel comunicato del club nerazzurro. Inzaghi spera, anche se il difensore potrebbe restare ancora a riposo per evitare rischi dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra. Ci sarà invece ancora dal 1' Dimarco, autore del gran gol su punizione che ha sbloccato la gara di Genova. In attacco tentazione Lautaro-Correa insieme dall'inizio dopo essersi dati il cambio con Verona e Sampdoria.