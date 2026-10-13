L'Inter e Lautaro vogliono sbloccarsi in Champions League: il Club Brugge è il crash test

Consapevolezza. È un concetto che viene toccato più volte nella comunicazione di Cristian Chivu. E che riassume al meglio la mentalità dell'Inter in questa stagione. La sosta ha riconsegnato una squadra più sicura, meno distratta e in grado di controllare il vantaggio senza particolari patemi. Il match contro il Parma ha dato questo responso. Ora è il momento di salire di qualche gradino in termini di difficoltà. L'avversario è il Club Brugge. Un incrocio più probante per i nerazzurri (di Milano), chiamati a riprendere la marcia dopo il ko di misura inflitto dal Real Madrid.