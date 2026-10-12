Inter-Bruges, Akanji: "Dobbiamo riscattare il ko col Real. Bello rivedere Sommer"

"Dobbiamo avere grande fiducia, con il Real Madrid è stata l'unica sconfitta quest'anno e domani proveremo a vincere", ha aggiunto. In porta nel Bruges c'è una vecchia conoscenza nerazzurra come il portiere e suo connazionale Yann Sommer: "Gli ho parlato due giorni fa, al telefono, non vedo l'ora di rivederlo. Dopo il 2024 ha lasciato la nazionale ma sarà bello ritrovarlo, ovviamente voglio batterlo" ha detto ancora Akanji a Sky che infine è tornato sugli avversari: "Davanti sono molto bravi in ripartenza e dobbiamo essere bravi a non perdere la palla. Proveremo a fare la nostra partita".