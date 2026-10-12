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Inter-Bruges, Akanji: "Dobbiamo riscattare il ko col Real. Bello rivedere Sommer"

Le parole del difensore svizzero alla vigilia della Champions: "Sono bravi in ripartenza, non dovremo perdere palloni"

12 Ott 2026 - 14:50
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Manuel Akanji © italyphotopress

Manuel Akanji © italyphotopress

Manuel Akanji, domani contro il Bruges, è pronto a riprendersi l'Inter dopo il turno di riposo contro il Parma: "Io sto bene, abbiamo perso la prima partita in Champions League ma ora abbiamo l'occasione di rifarci davanti ai nostri tifosi. Loro sono un'ottima squadra, magari non di prima fascia ma bisogna fare attenzione perché sono abituati a giocare questa competizione". 

"Dobbiamo avere grande fiducia, con il Real Madrid è stata l'unica sconfitta quest'anno e domani proveremo a vincere", ha aggiunto. In porta nel Bruges c'è una vecchia conoscenza nerazzurra come il portiere e suo connazionale Yann Sommer: "Gli ho parlato due giorni fa, al telefono, non vedo l'ora di rivederlo. Dopo il 2024 ha lasciato la nazionale ma sarà bello ritrovarlo, ovviamente voglio batterlo" ha detto ancora Akanji a Sky che infine è tornato sugli avversari: "Davanti sono molto bravi in ripartenza e dobbiamo essere bravi a non perdere la palla. Proveremo a fare la nostra partita". 

In conferenza Akanji ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è qualificarci chiudendo nelle prime otto quindi dobbiamo iniziare a vincere, direi che è il momento giusto perché saremo nel nostro stadio. Ma non è l'ultima spiaggia per la qualificazione senza passare dai playoff. Sono fiducioso su questa stagione, abbiamo una grande rosa, anche più profonda. Speriamo di ripeterci in Italia e in Champions vedremo. C'è grande fiducia". Infine, sul caso Manchester City: "Non so cosa succederà, spero di tenermi i trofei".

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