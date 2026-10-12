Chivu: "L'Inter deve ambire a raggiungere il sogno Champions. Non ci sono soldi per comprarlo"

Spence a che punto è? Come ha ritrovato Bastoni?

"Spence ha una settimana in più di allenamento più 25' contro il Parma e la rifinitura. Sta crescendo di condizione. Mi fa piacere che si stia facendo sciogliere la pressione e la rabbia, dopo che è arrivato qui non ha potuto partecipare all'inizio di stagione. Giocare 25' sabato gli ha aumentato autostima e fiducia e sono contento di averlo a disposizione. Bastoni? Non torno su quello che ha dovuto sopportare e vivere. Il suo valore è importante, la sua personalità è a nostra disposizione e a disposizione dell'Italia. Non doveva dimostrare niente a nessuno, è sempre stato un giocatore di un certo valore. Bisogna prendersi un po' cura dei nostri giocatori e di quelli che rappresentano l'Italia. Ale è un patrimonio importante dell'Inter e dell'Italia".