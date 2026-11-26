Va verso il patteggiamento il portiere dell'Inter Josep Martinez per l'investimento con la propria auto di un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica a Fenegrò, nel Comasco, il 28 ottobre del 2025. La Procura di Como ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del calciatore il quale ha chiesto il patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno. Sul patteggiamento c'è il consenso della Procura diretta da Massimo Astori. L'anziano, a causa forse di un malore, secondo due testimoni aveva invaso la corsia di marcia dell'auto del calciatore che non era riuscito a evitarlo. Sull'asfalto non furono riscontrati segni di frenata. Sarà quindi fissata un'udienza per la sentenza di applicazione della pena che il giudice deciderà se ratificare.
Cos'era successo
L'incidente è avvenuto il 28 ottobre 2025 a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo di 81 anni, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica, è stato investito dall’auto con cui il portiere dell’Inter, Josep Martinez, stava raggiungendo Appiano Gentile. L’impatto è stato devastante e, nonostante il calciatore si sia subito fermato per prestare soccorso e l’arrivo immediato dell'elisoccorso, di un'ambulanza e dei carabinieri, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Martinez è stato indagato per omicidio stradale.