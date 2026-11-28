"Se mi sento in discussione? Chi inizia a fare questo lavoro deve sempre sentirsi così, sennò non deve fare questo mestiere. E comunque a me adesso interessa solo la Fiorentina e giocare domani nel migliore dei modi". Lo ha detto Paolo Vanoli aspettando la delicatissima trasferta contro l'Udinese: reduce dal ko con il Monza la squadra viola è stata in ritiro al Viola Park da giovedì scorso: "La premessa è che non è stato un ritiro punitivo, lo abbiamo deciso tutti assieme, domani mi aspetto una Fiorentina coraggiosa, che lotta, suda la maglia, consapevole del momento, della classifica, degli errori fatti - ha detto il tecnico viola - Se sono convinto di essere l'uomo giusto per uscire da questa situazione? Sì''.