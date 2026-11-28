"Non è stato un ritiro punitivo. Abbiamo deciso insieme per avere più tempo per dialogare, rivedere la partita persa a Monza. L'abbiamo vissuto bene e siamo pronti per una sfida importante". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dal Viola Park, dove i viola sono in ritiro da giovedì scorso per preparare il lunch match di domani, in trasferta contro l'Udinese, vero e proprio scontro salvezza, con i friulani ultimi con soli 6 punti e la squadra toscana quint'ultima a 9 punti. "Quando i ragazzi indossano la maglia viola rappresentano una città importante, domani devono fare una partita coraggiosa e di consapevolezza del momento, della classifica e degli errori che sono stati fatti", ha aggiunto Vanoli.