Inter, Chivu ritrova l'asse Calhanoglu-Lautaro: il turco pesa almeno quanto il Toro

Ebbene, dall'11 gennaio (giorno di Inter-Napoli, pareggio per 2-2 a San Siro), il turco ha dovuto saltare 8 partite su 11 di campionato: cinque consecutive per un problema al polpaccio (Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo), poi il rientro contro la Juve prima del nuovo stop, fuori a Lecce per squalifica (ma avrebbe comunque saltato il match salentino per infortunio), di nuovo in campo (con gol) contro il Genoa e ancora fermo ai box contro Milan e Atalanta, sempre per problemi agli adduttori. Prima della sosta lo si era rivisto a Firenze, poi il doppio impegno con la Turchia che finalmente lo restituiscono a Chivu sollevato nel morale (qualificazione mondiale centrata) e integro nel fisico. Contro la Roma la regia torna tra i suoi piedi, ristabilendo così anche l'asse portante con Lautaro. E' questa, probabilmente, la notizia più confortante per Chivu.