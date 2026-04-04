Napoli, De Bruyne: "Scudetto? Dipende dall'Inter, ma le cose cambiano in fretta"

Kevin De Bruyne sta bene ed è pronto a un finale di stagione che può regalare ancora sorprese. Il Napoli ha rosicchiato punti alla capolista Inter e lunedì sera, al Maradona, ha intanto la possibilità di sorpassare il Milan, consolidando la seconda posizione in classifica. Match che si giocherà all'indomani della sfida dei nerazzurri contro la Roma: "Al momento lo scontro con il Milan vale per il secondo posto, tutto dipende dall’Inter ovviamente, che ha il destino nelle proprie mani: se le vincerà tutte diventerà campione. Possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile" ha dichiarato il belga alla Gazzetta dello Sport. "Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7, è sempre molto difficile ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Noi però non dobbiamo pensare a questo ora, ma concentrarci sul nostro obiettivo che è di entrare nelle prime quattro e tornare in Champions il prossimo anno. E poi vedere cosa farà l’Inter. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì".