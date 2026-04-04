VERSO NAPOLI-MILAN

Napoli, De Bruyne: "Scudetto? Dipende dall'Inter, ma le cose cambiano in fretta"

Il belga punta al sorpasso sul Milan e mette i nerazzurri nel mirino: "Intanto pensiamo a vincere lunedì"

04 Apr 2026 - 09:11
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Kevin De Bruyne sta bene ed è pronto a un finale di stagione che può regalare ancora sorprese. Il Napoli ha rosicchiato punti alla capolista Inter e lunedì sera, al Maradona, ha intanto la possibilità di sorpassare il Milan, consolidando la seconda posizione in classifica. Match che si giocherà all'indomani della sfida dei nerazzurri contro la Roma: "Al momento lo scontro con il Milan vale per il secondo posto, tutto dipende dall’Inter ovviamente, che ha il destino nelle proprie mani: se le vincerà tutte diventerà campione. Possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile" ha dichiarato il belga alla Gazzetta dello Sport. "Qualche settimana fa eravamo a meno 14, ora siamo a meno 7, è sempre molto difficile ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Noi però non dobbiamo pensare a questo ora, ma concentrarci sul nostro obiettivo che è di entrare nelle prime quattro e tornare in Champions il prossimo anno. E poi vedere cosa farà l’Inter. Intanto pensiamo a vincere la partita di lunedì". 

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Dopo il lungo infortunio, il fuoriclasse belga è tornato finalmente a sentirsi protagonista: "Il Napoli aveva il progetto migliore per me e per la mia famiglia. Volevo continuare a giocare a grandi livelli e a Napoli c’era la possibilità di farlo. Quindi è stata la scelta migliore per tutti. Devo cercare di essere felice nel mio lavoro e nella mia vita. Ho tre figli piccoli, una famiglia, e voglio fare il massimo per farli stare bene. Ovviamente è qualcosa di diverso rispetto all’Inghilterra, come mentalità, come clima, anche un modo di vivere differente. Non era facile cambiare dopo dieci anni a Manchester ma adesso ci siamo adattati, stiamo bene. E siamo tutti felici".

Lo scudetto come primo obiettivo, ma sullo sfondo c'è anche ovviamente il Mondiale. Un Mondiale orfano dell'Italia, una volta ancora: "Sorpreso? Penso che il livello in Europa sia sempre più alto. Non è facile vincere ogni partita e anche le piccole nazionali possono costruire una squadra discreta e fare risultati. Certo che non andare al Mondiale per un Paese come l’Italia è una perdita enorme. Il calcio italiano è in crisi? Forse. Se non fai il Mondiale per tre edizioni di fila forse lo sei. Ma non conosco i dettagli, non conosco struttura e filosofia, partendo dai giovani fino al livello più alto. Quindi non saprei...".

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