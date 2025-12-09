Inter, Chivu: "Rigore? L'arbitro era messo bene, dobbiamo combattere le ingiustizie"

L’Inter va ko di rigore in casa contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, ma il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dribbla le polemiche concentrandosi su quanto visto in campo dai suoi: "Era giusto un pareggio per come si era messa, abbiamo subito all'inizio la loro pressione ma poi abbiamo trovato la chiave e le giocate giuste- ha detto ai microfoni di Sky Sport-. Poi abbiamo fatto due cambi (Calhanoglu e Acerbi out per infortunio, ndr) che ci hanno condizionato nel momento clou, eravamo obbligati a non farle. Poi arriva un episodio a fine partita, il secondo nelle ultime due giornate di Champions e non portiamo a casa niente".