Inter, Chivu: "Rigore? L'arbitro era messo bene, dobbiamo combattere le ingiustizie"

Inter-Liverpool, il film del match
No comment del tecnico sul discusso episodio che ha deciso la partita iniziata col doppio ko di Acerbi e Calhanogludi Luca Bucceri
L’Inter va ko di rigore in casa contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, ma il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dribbla le polemiche concentrandosi su quanto visto in campo dai suoi: "Era giusto un pareggio per come si era messa, abbiamo subito all'inizio la loro pressione ma poi abbiamo trovato la chiave e le giocate giuste- ha detto ai microfoni di Sky Sport-. Poi abbiamo fatto due cambi (Calhanoglu e Acerbi out per infortunio, ndr) che ci hanno condizionato nel momento clou, eravamo obbligati a non farle. Poi arriva un episodio a fine partita, il secondo nelle ultime due giornate di Champions e non portiamo a casa niente".
"Abbiamo provato a dare il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio di provarci fino in fondo. Dovevamo essere più lucidi in avanti, è stata una partita condizionata dai due cambi" ha detto il tecnico.
Sul rigore ha preferito non fare polemica, anche se la delusione è tanta: "Commento poco le decisioni arbitrali, io parlo di educazione e su quello che dobbiamo insegnare. L'arbitro l'aveva interpretata bene in partita, poi il VAR quando interviene bisogna capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione arbitrale, dobbiamo combattere contro le ingiustizie e pensiamo a cosa di buono vogliamo fare".
"Ci aspettavamo la loro pressione, la loro intensità. Abbiamo cominciato un po' intimoriti. Abbiamo trovato qualche trama di gioco, nel secondo tempo ci aspettavamo di continuare su quell'energia e abbiamo cercato di farlo. Ma quando sono calate le energie ci siamo abbassati un po' troppo" ha concluso.
