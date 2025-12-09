Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
qui inter

Inter, Chivu: "Rigore? L'arbitro era messo bene, dobbiamo combattere le ingiustizie"

No comment del tecnico sul discusso episodio che ha deciso la partita iniziata col doppio ko di Acerbi e Calhanoglu

di Luca Bucceri
09 Dic 2025 - 23:54
© Getty Images

© Getty Images

L’Inter va ko di rigore in casa contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, ma il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu dribbla le polemiche concentrandosi su quanto visto in campo dai suoi: "Era giusto un pareggio per come si era messa, abbiamo subito all'inizio la loro pressione ma poi abbiamo trovato la chiave e le giocate giuste- ha detto ai microfoni di Sky Sport-. Poi abbiamo fatto due cambi (Calhanoglu e Acerbi out per infortunio, ndr) che ci hanno condizionato nel momento clou, eravamo obbligati a non farle. Poi arriva un episodio a fine partita, il secondo nelle ultime due giornate di Champions e non portiamo a casa niente". 

Leggi anche

Ingenuità Bastoni, Szoboszlai regala il successo di rigore ai Reds

"Abbiamo provato a dare il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio di provarci fino in fondo. Dovevamo essere più lucidi in avanti, è stata una partita condizionata dai due cambi" ha detto il tecnico.

Sul rigore ha preferito non fare polemica, anche se la delusione è tanta: "Commento poco le decisioni arbitrali, io parlo di educazione e su quello che dobbiamo insegnare. L'arbitro l'aveva interpretata bene in partita, poi il VAR quando interviene bisogna capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione arbitrale, dobbiamo combattere contro le ingiustizie e pensiamo a cosa di buono vogliamo fare".

Leggi anche

Lautaro spreca, Thuram assente, che ingenuità Bastoni

 "Ci aspettavamo la loro pressione, la loro intensità. Abbiamo cominciato un po' intimoriti. Abbiamo trovato qualche trama di gioco, nel secondo tempo ci aspettavamo di continuare su quell'energia e abbiamo cercato di farlo. Ma quando sono calate le energie ci siamo abbassati un po' troppo" ha concluso.

Inter-Liverpool, il film del match

1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter
chivu

Ultimi video

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

I più visti di Inter

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

La ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro

Chivu dà una lezione pesante a Fabregas, nerazzurri perfetti e devastanti

Inter perfetta, Chivu cala il poker su Fabregas e conquista il primo posto

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

San Siro 'olimpico': l'Inter trasloca a Monza per i quarti di Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola
22:09
Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal
22:01
Inter, doppio infortunio muscolare per Calhanoglu e Acerbi
21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi